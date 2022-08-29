Воронежские гандболисты завершили выступление на Всероссийской спартакиаде победой

Воронежские гандболисты смогли на финише турнира громко хлопнуть дверью. Фото: cspsk-vrn.ru

В Чехове завершился гандбольный турнир Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. В групповом турнире наша команда заняла последнее место, одержав только одну победу. Да и в матче за девятое место уступила команде из Челябинской области. Зато в заключительном матче сборная Воронежской области победила команду Приморского края.

- Уже после первого тайма подопечные Алексея Доронкина и Игоря Грицких уверенно лидировали со счетом 25:12. Не упустили своего преимущества воронежцы и во второй половине матча, одержав в итоге разгромную победу 51:24. Самым результативным в составе нашей команды был Владимир Немцев, забросивший в ворота соперника 12 мячей, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Благодаря этой победе воронежцы заняли 11 место на Спартакиаде.

- Цели были - приехать и после небольшого сбора, который команда провела дома, проверить наших новых игроков, наиграть взаимодействия, — рассказал в интервью пресс-службе ГК «Чеховские медведи» тренер сборной Воронежской области Алексей Доронкин. — Я считаю, что на данный момент что-то получилось. Травм у нас много, потому что столько игр никогда не играли, а так в принципе задачу на 90 процентов выполнили.