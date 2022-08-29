Стало известно, когда воронежский «Факел» сыграет с московским «Спартаком» в Кубке

Сентябрь для "Факела" будет просто убойным. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Стало известно расписание игр «Факела» в сентябре. Воронежской команде предстоит выдержать очень нелегкое испытание.

Напомним, в последний день августа «Факел» сразится с питерским «Зенитом» в матче на Кубок. А потом идет встреча с прямым конкурентом в борьбе за выживание в чемпионате – нижегородским «Пари НН». Игра пройдет на выезде 3 сентября, причем начнется она в 15.00, когда может быть еще жарко.

11 сентября «Факелу» предстоит помериться силами с московским «Локомотивом». Игра с железнодорожниками, которые сейчас раскочегарились и сносят всех на своем пути, начнется тоже в 15.00.

А уже 15 сентября воронежскую команду ждет вторая за неполный месяц встреча с московским «Спартаком» - теперь на Кубок в столице. Первый матч с красно-белыми в Воронеже для «Факела» закончился разгромом. Игра начнется в 17.30.

18 сентября «Факел» ждет тяжелый выезд на юг – предстоит битва с серебряным призером прошлого розыгрыша Премьер-лиги «Сочи». Время этой игры пока не определили.

Ну и в промежуток с 28 по 30 сентября в Воронеже «Факел» померяется силами с самарскими «Крыльями Советов» на Кубок. Волжская команда, скорее всего, будет конкурировать с воронежской за третье место в группе.

Для «Факела» есть два выхода из сентября. Один – все провалить, пасть духом и готовиться к возвращению в ФНЛ. Или закалиться, сыграть достойно, приобрести мощный опыт и смотреть на продолжение и чемпионата, и Кубка с высоко поднятой головой. Тем более, что в Премьер-лиге дальше и календарь легче.