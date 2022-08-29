Два человека пострадали в результате столкновения грузовика и легковушки под Воронежем

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Авария произошла примерно в 11.30 29 августа в Рамонском районе на 482 км автодороги М-4 «Дон». В результате столкновения грузовика и легковушки двое жителей Липецкой области попали в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 37-летний житель Ростовской области на грузовом автомобиле «МАН» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в остановившуюся перед пешеходным переходом «Ладу Ларгус».

В результате ДТП телесные повреждения получили 52-летний водитель легковушки и его пассажир. Их по скорой увезли в больницу.

По данному факту полицейским проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Днем о ДТП и многокилометровой пробке на выезде из Воронежа сообщили автомобилисты. Водителям рекомендовали искать объездные пути.