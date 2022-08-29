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Спорт29 августа 2022 13:50

Воронежцы завоевали четыре медали на Кубке России по спортивному ориентированию

Одна из них золотая
Юрий КОЗЛОВ
Наши мастера спортивного ориентирования достойно выступили на Кубке России.

Наши мастера спортивного ориентирования достойно выступили на Кубке России.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Рязанской области в долине реки Оки сильнейшие ориентировщики России разыграли Кубок России. За медали боролись 90 спортсменов. Воронежцы завоевали четыре награды, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Золото на счету Александры Войтовой. Она победила в первый день соревнований в дисциплине «кросс-классика-общий старт». Войтова прошла дистанцию за 39 минут 8 секунд. Она почти на минуту опередила Анну Дворянскую из Самарской области и больше трех выиграла у бронзового призера - Светланы Райковой из Санкт-Петербурга. Пятой стала еще одна воронежская спортсменка Анна Державина. У мужчин в этом виде программы занял четвертое место Михаил Кулешов.

На следующий день спортсмены бежали «кросс-лонг». Здесь серебро завоевала Анна Державина. Она уступила меньше минуты Ольге Бородулиной из Ленинградской области. А у мужчин Михаил Кулешов стал шестым.

В заключительный день борьбы воронежцы завоевали еще две медали – обе бронзовые. На пьедестал поднялись наши эстафетные команды. У женщин тройку сильнейших замкнули Татьяна Скачкова, Анна Державина и Лилия Калинина. Они пропустили вперед команды Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые заняли первое и второе места. У мужчин в тройку лидеров вошли Антон Баранов, Максим Сычёв и Михаил Кулешов. Выше вновь оказались только дружины Санкт-Петербурга.

- Александра Войтова в зрелищной дисциплине «классика масс-старт» завоевала «золото», подтвердив свой уровень фаворита, - подвел итог соревнованиям главный тренер сборной Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин. - Во второй день длинной дистанции очень хорошо пробежала Анна Державина, остановившись в шаге от победы - это для нее большой успех. В женской эстафете девочки лидировали всю дистанцию, но в концовке произошла досадная ошибка.