Воронежцы завоевали четыре медали на Кубке России по спортивному ориентированию

Наши мастера спортивного ориентирования достойно выступили на Кубке России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Рязанской области в долине реки Оки сильнейшие ориентировщики России разыграли Кубок России. За медали боролись 90 спортсменов. Воронежцы завоевали четыре награды, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Золото на счету Александры Войтовой. Она победила в первый день соревнований в дисциплине «кросс-классика-общий старт». Войтова прошла дистанцию за 39 минут 8 секунд. Она почти на минуту опередила Анну Дворянскую из Самарской области и больше трех выиграла у бронзового призера - Светланы Райковой из Санкт-Петербурга. Пятой стала еще одна воронежская спортсменка Анна Державина. У мужчин в этом виде программы занял четвертое место Михаил Кулешов.

На следующий день спортсмены бежали «кросс-лонг». Здесь серебро завоевала Анна Державина. Она уступила меньше минуты Ольге Бородулиной из Ленинградской области. А у мужчин Михаил Кулешов стал шестым.

В заключительный день борьбы воронежцы завоевали еще две медали – обе бронзовые. На пьедестал поднялись наши эстафетные команды. У женщин тройку сильнейших замкнули Татьяна Скачкова, Анна Державина и Лилия Калинина. Они пропустили вперед команды Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые заняли первое и второе места. У мужчин в тройку лидеров вошли Антон Баранов, Максим Сычёв и Михаил Кулешов. Выше вновь оказались только дружины Санкт-Петербурга.

- Александра Войтова в зрелищной дисциплине «классика масс-старт» завоевала «золото», подтвердив свой уровень фаворита, - подвел итог соревнованиям главный тренер сборной Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин. - Во второй день длинной дистанции очень хорошо пробежала Анна Державина, остановившись в шаге от победы - это для нее большой успех. В женской эстафете девочки лидировали всю дистанцию, но в концовке произошла досадная ошибка.