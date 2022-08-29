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Спорт29 августа 2022 13:27

Болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на стадион на матч Кубка с «Зенитом»

Игра в Санкт-Петербурге пройдет вечером 31 августа
Юрий КОЗЛОВ
Игра пройдет, пожалуй, на самом крутом стадионе России.

Игра пройдет, пожалуй, на самом крутом стадионе России.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Воронежским болельщикам, которые решили выехать для поддержки «Факела» на матче в Санкт-Петербурге с «Зенитом», разъяснили, как без нервотрепки попасть на стадион.

Напомним, матч пройдет 31 августа, начнется он в 19:00. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» (Футбольная аллея, 1). Для болельщиков «Факела» на стадионе выделили сектора с А216 по В203 (2 ярус стадиона, 5 и 6 этаж). Болельщики команды гостей могут пройти через входы G11 и G12А. Камера хранения располагается во входе G11А.

Болельщиков на трибуны начнут пускать в 17 часов. Билеты будут продавать через кассу во входе G12А. Стоят они 400 рублей. Касса откроется в день игры.

Для посещения матча в Питере Карта болельщика не требуется.