Более 500 нарушителей оштрафовали в Воронеже за парковку на газонах и в парках

Воронежцы заплатят 130,5 млн рублей штрафов за совершение административных нарушений, которые были выявлены с помощью комплекса «Дозор-М». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 29 августа.

В числе самых распространенных нарушений, а их выявили более 500, при этом оказались: размещение транспорта на платных парковках без перечисления денег, несоблюдение правил благоустройства и торговля в неустановленных местах. Всего в 2022 году специальная комиссия рассмотрела более 88,9 административных дел. Причем из общей суммы наложенных штрафов было взыскано в бюджет уже 83 млн рублей.

– Особое внимание уделено активизации использования мобильного программно-аппаратного комплекса «Дозор-М» для выявления нарушений, связанных с парковкой транспортных средств на газонах, в парках, скверах и других озелененных территориях, – пояснили в горадминстрации.