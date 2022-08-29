Воронежские яхтсмены взяли бронзу на Всероссийской спартакиаде

Воронежские яхтсмены провалили старт Спартакиады, зато отлично финишировали. Фото: cspsk-vrn.ru

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спартакиада по парусному спорту. В ней участвовали 160 спортсменов из 15 регионов страны. завоевали Воронежцы Денис Щеглов и Максим Лебедев завоевали бронзу в олимпийском классе «49-й», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Соревнования проходили с 23 по 28 августа. Погода устроила неприятные сюрпризы— было и долгое ожидание на берегу, и вечерние старты. В рамках спартакиады прошло девять гонок. Старт у наших спортсменов не получился. В первой гонке они стали последними — седьмыми, а затем шестыми. Зато в третьей и последних двух гонках воронежцы побеждали. Еще дважды они были четвертыми, один раз были пятыми, а также записали на свой счет второе шестое место в седьмой гонке.

В итоге Щеглов и Лебедев набрали 28 баллов. Первое и второе места заняли хозяева соревнований. Победили Иван Зотов и Даниил Усачёв, набравшие 13 баллов, а серебро завоевали Василий Богданов и Вячеслав Рожков.

В командном зачете Воронежская область заняла десятое место.