Воронежский скалолаз завоевал серебро на Всероссийской спартакиаде

Сергей Лужецкий. Фото: cspsk-vrn.ru

68 спортсменов разыграли в Москве медали I Всероссийской спартакиады сильнейших в турнире по скалолазанию. Он проходил в формате ближайших Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

На соревнованиях определяли сильнейшие в лазании на скорость и в двоеборье, которое включало в себя боулдеринг (прохождение коротких, но очень сложных трасс) и лазание на трудность. Именно во втором виде программы воронежский спортсмен Сергей Лужецкий завоевал серебряную награду, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В полуфинале Сергей показал шестой результат — в боулдеринге он был восьмым, а в трудности третьим. В финале он выступил намного лучше. Лужецкий стал лидером в боулдеринге, взяв ТОП на второй и четвертой трассах. К тому же на первой «проблеме» Лужецкий добрался до второго промежуточного финиша, а на третьей ограничился первой зоной.

Что же касается трудности, то здесь трасса не покорилась никому из спортсменов. Здесь воронежец стал четвертым, что в итоговом протоколе позволило занять ему второе место. Егору Дулубу из Калининграда, который занял первое место, наш спортсмен уступил всего 3,1 балла. А ставший третьим москвич Алексей Рубцов проиграл Лужецкому 4,6 балла.

Следующим стартом для двоеборцев станет чемпионат России, который пройдет в Воронеже с 13 по 16 сентября.