Воронежец стал чемпионом России по ралли-кроссу

Илья Родькин с традиционной бутылкой шампанского - теперь можно! Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани на автодроме «Высокая гора» прошел финал чемпионата России по ралли-кроссу. По итогам сезона победителем в классе «Национальный» стал воронежский пилот Илья Родькин, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

На этапе в Казани Илья занял второе место, уступив лишь хозяину соревнований Рустаму Фахрутдинову. Однако благодаря тому, что воронежский гонщик на протяжении всего сезона показывал высокие результаты, постоянно занимая места на пьедестале, он стал победителем общего зачета.

- Сложная борьба, сильные соперники и, заняв второе место на этапе в Казани, победителем сезона становится пилот под номером 70, мастер спорта из Воронежа Илья Родькин! Красивая победа! Отличный результат. Великолепное закрытие сезона! Поздравляем! — говорится в сообщении пресс-службы Федерации автоспорта Воронежской области.