Воронежскому Никитинскому театру не дали грант на спектакль про деревню

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области подвели итоги конкурса на получение грантов в сфере культуры некоммерческим организациям. Средства выделялись по двум направлениям: сохранение и создание культурных ценностей в сфере музыкального, театрального искусства, изобразительного искусства, киноискусства, литературы, за исключением книгоиздательской деятельности, а также укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

24-26 августа эксперты оценивали представленные проекты (их было всего 13). В итоге гранты на общую сумму чуть менее 3,5 млн рублей выделили шести организациям.

1 млн выделят на проведение ежегодного театрального конкурса «Браво», чуть менее миллиона – на проект «Добро должно быть громким». 868 тысяч – на проект «Поэтическая дуэль», 200 тыс – на проект «Незабытая старина», чуть менее 200 тысяч получат «Диколаб. Дивногорская лаборатория экостроительства» и серия передвижных выставок о войне «Страницы нашей памяти» в населенных пунктах Бобровского района.

Заявку на грант подавал Никитинский театр – на спектакль по повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня», но труппе не повезло. Напомним, независимый коллектив в конце весны лишился постоянного места дислокации.

Среди других проектов, претендовавших на поддержку, были киномарафон "Сильные духом", постановка спектакля "Гофман.Сказки" для людей с ментальными нарушениями, документальный фильм "Воронеж театральный".