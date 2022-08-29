В Воронежской области почти 3 тысячи подростков сделали прививки от коронавируса

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинацию от коронавируса в Воронежской области прошли уже более 1 млн 575 тыс. человек. Из них 1 млн 469 тыс. завершили вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона 29 августа.

Что касается повторной вакцинации. То ее прошли 378 058 человек. Продолжается иммунизация против новой коронавирусной инфекции подростков с 12 лет. Уже привились вакциной «Спутник М» 2 998 детей в регионе.

Между тем, в Воронежской области продолжает усугубляться ситуация с ковидом. Например, за 28 августа положительные тесты получили уже 818 воронежцев. Трое человек умерло от осложнений.