Выпивавшая жительница Воронежа убила отца, возмутившегося громкой музыкой по время пьянки

Следователи возбудили уголовное дело против 53-летней жительницы Воронежа за убийство беспомощного отца.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 августа 2022 года в квартире на ул. Героев Стратосферы.

53-летняя женщина выпивала под громкую музыку. 80-летний отец-инвалид возмутился нарушением порядка, в итоге дочь схватила кухонный нож и несколько раз ударила родителя в грудь. После этого женщина покинула квартиру. Вернувшись утром, она обнаружила отца без признаков жизни, сообщила о случившемся родственнице и вызвала медиков, которые констатировали наступление смерти.

- Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина сообщила о случившемся родственнице и в полицию, не указав при этом истинной причины смерти погибшего, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На допросе женщина созналась в содеянном, подтвердив показания на месте преступления.