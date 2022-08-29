Воронежские школы начнут учебный год в очном формате

Фото из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября школы Воронежа начнут работать в очном режиме. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 29 августа.

В этот четверг пройдут традиционные линейки для учеников 1, 9 и 11-х классов. В преддверии Дня знаний профильным чиновникам поручено дополнительно проверить выполнение требований по безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений. А именно, нанесение разметки, установку знаков и т. д.

Напомним, как ранее рассказали в департаменте образования и молодежной политики региона торжественные линейки власти рекомендовали провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов из-за вспышки коронавируса. Правда с ограничениями, приглашать ли туда остальных – решит руководство школ.

Кроме того, педагоги в новом учебном году будут проходить так называемый утренний фильтр. То есть, им, как минимум, измерят температуру. Для учеников такие меры предосторожности пока не ввели.