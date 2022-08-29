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Общество29 августа 2022 10:40

Воронежская область вошла в топ-15 регионов-лидеров по рынку труда

Эксперты оценивали зарплату, условия труда и занятость
Евгения ФРОЛОВА

Воронежская область была внесена в топ-15 регионов-лидеров по качеству условий на рынке труда в РФ. Итоговый рейтинг опубликовало информагентство «РИА» 29 августа.

Эксперты оценивали объединенные значения по шкале от 1 до 100. К ним отнесли зарплату, условия труда, занятость и емкость рынка труда. Наш регион, согласно исследованию, в 2021 году набрал 69,2 баллов и занял 14 место. При этом о предыдущий показатель (за 2020 год) составлял 66,8 баллов.

В тройке лидеров оказались Москва и Петербург с рейтинговыми баллами 97,2 и 96,5, соответственно и Московская область (86,5 баллов).

Меньше всего баллов набрали Ингушетия (7,1), Тыва (8,6), Чечня (12,3), Карачаево-Черкессия (13,0) и Кабардино-Балкария (14,0).