Воронежская бегунья завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших

Светлану Аплачкину в забеге на 1500 метров только на финише опередили москвичка Александра Гуляева и ростовчанка Ольга Вовк. Фото: cspsk-vrn.ru

В Челябинске завершились соревнования легкоатлетов Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. В заключительный день турнира еще одну медаль завоевала Светлана Аплачкина. К золотой награде на дистанции 5000 м она добавила бронзу на отрезке полтора километра, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Весь забег Светлана держалась в лидерах, но в концовке вырвалась вперед москвичка Александра Гуляева и финишировала первой с результатом 4 минуты 08,46 секунды. Второй стала ростовчанка Ольга Вовк - 4 минуты 09,25 секунды, а Аплачкина заняла третье место - 4 минуты 09,56 секунды. Кстати, в этом виде программы наша спортсменка является действующей чемпионкой страны.

Ранее Светлана Аплачкина победила на дистанции 5000 метров. Также на пьедестал почета у легкоатлетов поднялись Владислав Доронин, ставший вторым на дистанции 200 м, Эмилия Тангара, завоевавшая серебро на 400 м с барьерами и Ирина Баулина, которая в этой же дисциплине замкнула тройку лидеров. В активе Рината Шабаева бронза на 800-метровке.