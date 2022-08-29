В Воронеже очевидцы рассказали о ночной стрельбе в ЖК «Лазурный»

Ночная стрельба изрядно встревожила местных жителей. Фото: ЖК "Лазурный" ВКонтакте.

В группе ЖК «Лазурный» ВКонтакте появилась информация о ночной стрельбе в этом жилом квартале. Очевидцы сообщали, что стреляли в парня, ему вызвали скорую. Молодой человек остался жив. Местные жители слышали четыре хлопка выстрелов, при этом сначала подумали, что кто-то запускает петарды.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт ЧП:

- Звонок в дежурную часть об этом происшествии поступил в 00.37 29 августа. На месте ЧП обнаружили травмированного молодого человека. Личность пострадавшего установили, ему 30 лет. Наши сотрудники выясняют, получил ли он травмы в результате выстрелов, или по какой-то другой причине. Врачи определили, что здоровью мужчины нанесен легкий вред.