В Воронеже выставили на продажу квартиру в известном «Доме с совой»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже выставили на продажу двухкомнатную квартиру в известном «Доме с совой». Он расположен на улице Алексеевского, 12. Это сообщение появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

Стоимость «двушки» оценили в 8,5 миллионов рублей. Квартира площадью 90 «квадратов» находится на третьем этаже.

Напомним, известный «Дом с совой» – здание воронежского архитектора Михаила Замятнина. Построен был в 1913 году. Такое название дом приобрел из-за совы, изображенной на фасаде. К слову, по проектам Замятнина в начале XX века были построены многие общественные и жилые здания, являющиеся и сегодня украшением Воронежа. Это серебряный век, поиск единственно правильных творческих решений, смелость модерна.