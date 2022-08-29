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Происшествия29 августа 2022 9:51

В воронежском супермаркете охранник вытащил из сумки покупательницы 10 тысяч рублей

Женщина оставила поклажу в камере хранения
Ярослав ИВАНОВ

Тот, кто приставлен охранять от воров, - сам крадет! Шокирующий случай произошел в супермаркете на улице 9 Января.

Перед заходом в торговый зал 37-летняя покупательница оставила в камере хранения сумку. Когда вернулась, в ней отсутствовали 10 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого: им оказался 48-летний охранник торговой точки. Когда его доставили в полицию, он признался, что находясь на рабочем месте, увидел, что одна из покупательниц положила в ячейку камеры хранения свою сумку. Дождавшись, когда женщина уйдет, он вскрыл несложное запирающее устройство, достал из сумки деньги и закрыл ячейку.

Теперь ему придется ответить за кражу.