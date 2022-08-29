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Общество29 августа 2022 9:28

"Ночь кино" в Воронеже посетили более 2,5 тыс человек

А в целом по региону - почти 11 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

Стало хорошей традицией присоединение Воронежа к празднованию ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». С каждым разом на уличном киносеансе все больше зрителей. 27 августа под открытым небом Зеленого театра Центрального парка российские фильмы бесплатно посмотрели более 2500 воронежцев. В этом году зрителям показали фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний Богатырь: Посланник тьмы» и спортивную драму «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова.

В Воронежской области «Ночь кино» прошла в седьмой раз, в этом году на 102 киноплощадках акцию посетили почти 11 тысяч зрителей.