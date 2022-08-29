Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Воронежской области до 30 августа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

29 августа Воронежская область на прогностической карте Гидрометцентра снова окрасилась в оранжевый цвет. Синоптики сообщают о целом перечне опасных погодных явлений.

Самое неприятное для жителей региона – это чрезвычайная пожарная опасность. На юге области в пяти районах введен пятый класс. Предупреждение об этом действует как минимум до шести часов утра вторника, 30 августа.

До этого же срока синоптики объявили предупреждение о том, что местами по Воронежской области все-таки пройдут сильные грозы, а также ожидается ветер. Он будет дуть со скоростью до 17 м/с.

Кроме того, до шести часов вечера понедельника, 29 августа, действует предупреждение о ливнях. А местами возможен град. С этим погодным явлением столкнулись россошанцы.