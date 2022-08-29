Воронежская детвора поучаствовала в «Последнем герое»

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Увлекательное времяпрепровождение летом устроили полицейские воронежской детворе в лагерях. В рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» для юных воронежцев сотрудники УМВД России по городу Воронежу и представители Общественного совета провели квест-игру «Последний герой».

Инструкторы военно-спортивного клуба «Беркут» во главе с Сергеем Кудиновым вместе с сотрудниками УМВД и МЧС России на протяжении летних каникул проводили для школьников в детских лагерях интересные активности и мастер-классы, помогающие ребятам определиться с выбором будущей профессии.

На специализированных станциях инструкторы показывали мальчишкам и девчонкам, как оказывать первую медицинскую помощь, разбирать автомат Калашникова, надевать защитную экипировку. Сотрудники службы спасения не только рассказывали о правилах пожарной безопасности, но и дали посидеть за рулем служебных мотоциклов и пожарных машин. Инспекторы ГИБДД напомнили правила безопасного поведения на дорогах, в том числе при управлении велосипедами и самокатами, а сотрудники мотовзвода познакомили ребят со своими «железными конями» и рассказали об особенностях службы полицейских-мотоциклистов.