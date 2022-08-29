В городе Россошь Воронежской области выпал сильный град

Вот такой град выпал на площади Ленина Россоши. Фото: Привет, Россошь сей час, за рулем, ВКонтакте.

Утром в понедельник, 29 августа, погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Россоши. На этот крупный райцентр обрушился град с сильным дождем. Размеры сыпавшихся из туч льдинок можно сравнить с крупными горошинами.

По сведениям местных жителей, непогода не наделала бед. А сейчас в Россоши уже светит солнце. В принципе такая погода характера для переходного периода от лета к осени.

Напомним, в Воронеже после аномальной жары уже 1 сентября, строго по календарю, резко похолодает - температура опустится до +20 градусов.