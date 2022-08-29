Воронежский «Буран» победил в гостях ХК «Тамбов»

"Буран" победил "Тамбов" в очень упорной борьбе. Фото: ХК Тамбов ВКонтакте.

В воскресенье, 28 августа, стартовал предсезонный хоккейный турнир на призы главы администрации Тамбовской области. В нем участвуют четыре команды ВХЛ: «Буран», ХК «Тамбов», ХК «Рязань» и ХК «Ростов». Наш «Буран» стартовал встречей с хозяевами соревнований.

Уже на четвертой минуте счет открыли тамбовчане. Андрей Сигарев получил пас из-за ворот и с «пятачка» неотразимо бросил – 0:1. Во втором периоде несчастливой для «Бурана» также оказалась четвертая минута с его начала. Захар Чернов удачно подставил клюшку под бросок Семена Сухова – 0:2.

В начале 27 минуты «Буран» отыграл одну шайбу. Филипп Толузаков завершил проход точный броском в ближний верхний угол ворот – 1:2.

Следующего гола пришлось ждать долго. На 51 минуте Дмитрий Соловьев замкнул прострел Ранеля Вафина – 2:2. И почти тут же Дмитрий Бойчук впервые в этом матче вывел «ураганных» вперед – 3:2.

Хозяева спаслись меньше, чем за две минуты до конца третьего периода. Счет сравнял долго отыгравший за «Буран» Егор Алешин – 3:3. Однако «ураганные» все же вырвали победу после овертайма без голов в серии буллитов. Решающий бросок на счету Соловьева.

Следующий матч на турнире «Буран» сыграет в понедельник, 29 августа, с ХК «Рязань». «Десантники» в своей первой встрече уступили ростовчанам – 4:5.