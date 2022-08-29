В Воронеже с пожара эвакуировали 9 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 28 августа пожарные выезжали тушить квартиру на Левом берегу. Сообщение о возгорании в доме на ул. Богатырской, 34 поступило на пульт дежурного МЧС в 15.35. Загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажке.

- К тушению привлекалось 20 человек на пяти пожарных машинах. Спасатели эвакуировали девять человек в масках спасаемых. Пожар ликвидировали в 15.57. В комнате площадью 10 квадратных метров сгорели вещи, мебель, кондиционер, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб "112" или "101", телефону доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.