В Воронежской области 10-летняя девочка упала с дерева и получила сложный перелом

Девочку отвезли в воронежскую больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Богучарском районе 10-летняя девочка залезла на дерево, сорвалась вниз и получила тяжелый перелом руки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Игорь Кастюкевич в субботу, 27 августа.

Видимо, перелом оказался сложным. Поэтому богучарские врачи решили, что помощь девочке лучше окажут в Воронеже. В сопровождении мамы ее отвезли в травматологическое отделение одной из больниц столицы Черноземья.

Врачи обследовали девочку и решили, что без операции не обойтись. Надеемся, что она пройдет благополучно.