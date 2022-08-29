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Происшествия29 августа 2022 7:03

В Воронежской области 10-летняя девочка упала с дерева и получила сложный перелом

Несчастный случай произошел в Богучарском районе
Юрий КОЗЛОВ
Девочку отвезли в воронежскую больницу.

Девочку отвезли в воронежскую больницу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Богучарском районе 10-летняя девочка залезла на дерево, сорвалась вниз и получила тяжелый перелом руки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Игорь Кастюкевич в субботу, 27 августа.

Видимо, перелом оказался сложным. Поэтому богучарские врачи решили, что помощь девочке лучше окажут в Воронеже. В сопровождении мамы ее отвезли в травматологическое отделение одной из больниц столицы Черноземья.

Врачи обследовали девочку и решили, что без операции не обойтись. Надеемся, что она пройдет благополучно.