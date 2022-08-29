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Общество29 августа 2022 6:42

Воронежских студентов проверят на экстремизм

Анкетирование проведут в 62 учебных заведениях
Ярослав ИВАНОВ

В воронежских учебных заведениях среди студентов проведут опрос на тему экстремизма. Исследование заказал региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Анкеты раздадут студентам в возрасте от 16 до 35 лет, которые учатся в вузах или профессиональных образовательных организациях. Всего опросят 3,5 тысячи человек в 62 учебных организациях. Хотят оценить «уровень политически протестных и экстремистских настроений в молодежной среде в целях предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов».

Анкетирование проведут аналитики из Орла за 30 тысяч рублей, в то время как максимальная цена контракта составляла от 370 тысяч рублей, говорится на портале госзакупок.