Воронежцев зовут продегустировать «Мед и молоко»

2 сентября в выставочном зале на Кирова, 8 откроется экспозиция «Мед и молоко». Это персональная выставка воронежского художника Игоря Скорикова. Его работы передают атмосферу русской провинции: травы, цветы, мед, молоко. Это неслучайно: детство художника прошло в Острогожске. Именно там, на родине Крамского, он начал учиться живописи.

- Многие музыканты называли свой новый альбом по названию одной из композиций. Цикл картин, посвященный меду и молоку, является существенной частью экспозиции. Для меня мед и молоко - это не только лекарство от всех невзгод, но и метафизические субстанции, олицетворяющие любовь и вскармливание жизни, - отметил художник.

Выставка продлится до 20 сентября. Вход свободный. 6+