Воронежские легкоатлеты взяли еще четыре медали на Спартакиаде сильнейших

Эмилия Тангара чуть-чуть не добежала до золота. Фото: cspsk-vrn.ru

В Челябинске легкоатлеты продолжают борьбу за медали Спартакиады сильнейших спортсменов. Воронежские атлеты пополнили свою копилку еще четырьмя наградами. На пьедестал почета поднялись Владислав Доронин, Эмилия Тангара, Ирина Баулина и Ринат Шабаев, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Владислав Доронин пробежал 200-метровку, на которой он является действующим чемпионом России за 20,92 секунды. Уступил он только москвичу Ярославу Ткаличу 0,09 сек.

Владислав Доронин в борьбе за победу уступил москвичу Ярославу Ткаличу всего 0,09 секунды. Фото: cspsk-vrn.ru

Но особенно отличились наши девушки в беге на 400 метров с барьерами. Эмилия Тангара, воронежская девушка с африканскими корнями, лидировала практически всю дистанцию. Однако ошибка на последнем барьере переместила её на второе место с результатом 56.71 секунды. Вперед вырвалась Мария Тарабанская из Московской области - 56.35 секунды. А еще одна воронежская бегунья, действующая чемпионка страны в этом виде программы Ирина Баулина завоевала «бронзу» - 56.78 секунды.

Также замкнул тройку призеров Ринат Шабаев на дистанции 800 метров, показав время 1 минута 48,01 секунды. Уступил наш бегун москвичу Константину Холмогорову и Константину Толоконникову из Московской области.

Напомним, ранее на этом турнире Светлана Аплачкина победила на дистанции 5000 метров.

Благодаря медалям легкоатлетов в копилке команды Воронежской области на Спартакиаде стало уже 15 медалей.