Воронежский боксер завоевал бронзу Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

Игорь Свиридченков уезжает из Москвы с медалью. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве завершились соревнования боксёров I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Турнир проводили в весовых категориях, включенных в программу Олимпийских Игр в Париже в 2024 году.

- Бронзу на Спартакиаде завоевал воронежец Игорь Свиридченков. В весовой категории до 71 кг воспитанник Владислава Никитина одолел москвича Шохаббоса Шукурова. Но в полуфинале уступил еще одному хозяину соревнований Юрию Осипову и занял третье место, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Впереди у Свиридченкова еще два важных турнира - международная матчевая встреча во Владивостоке «Россия» — «Азия» и чемпионат России 2022 года в Чите.