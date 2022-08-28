В Воронеже рецидивист не отдал найденные мобильник и деньги и за это может сесть на пять лет

В отдел полиции № 7 Воронежа обратился 31-летний местный житель. Мужчина заявил, что у него украли мобильник и деньги. Он уточнил, что отдыхал на лавочке в микрорайоне Никольское и обронил мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Вернувшись через некоторое время, мужчина пропавшие вещи не нашел.

Полицейские вскоре выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 34-летний воронежец. Оперативники задержали рецидивиста по месту жительства и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину. И рассказал, что увидел оставленные без присмотра мобильник и деньги и забрал их себе. Телефон он сдал в ломбард. Ну а деньги потратил. Мобильник нашли во время обыска, скоро его вернут владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.