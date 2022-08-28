Воронежская пловчиха выиграла золото на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Дарья Клепикова на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

В Санкт-Петербурге на Всероссийской спартакиаде сильнейших на дистанции 100 м баттерфляй победила воронежская спортсмена Дарья Клепикова. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В предварительном заплыве Дарья была третьей с результатом 1 минута 0,21 секунды. Третье время Дарья показала и в полуфинале - 59,62 секунды. В финале она еще добавила и проплыла за 57,97 секунды. Второе время показала чемпионка Европы и призер чемпионатов мира Светлана Чимрова, которая старше нашей спортсменки на девять лет. Она уступила Клепиковой 0,31 секунды.

Напомним, ранее Дарья завоевала серебро на стометровке вольным стилем.

Клепикова завоевала уже третье золото воронежских спортсменов на Всероссийской спартакиаде. До этого побеждали наши каноистки Екатерина Пугачева и Екатерина Шляпникова - в экипаже-двойке на дистанции 500 метров. А легкоатлетка Светлана Аплачкина пробежала быстрее всех дистанцию в 5000 метров.