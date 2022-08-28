В Воронеже у 72-летней женщины мошенники отобрали 669 тысяч рублей

Мошенничество с банковским картами остается самой распространенной аферой в Воронежской области. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

72-летняя жительница Железнодорожного района стала очередной жертвой мошенников. Она обратилась в полицию. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что к банковскому счету пожилой женщины пытаются подобраться мошенники. И предложил получить ей максимально возможный кредит в этом финансовом учреждении. Дескать, так она сорвет планы аферистов.

Пенсионерка послушалась звонившего. И в течение трех дней перевела уже настоящим мошенникам на их якобы «безопасный» счет 669 500 рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». По-прежнему, наиболее распространенный способ обмана - это предлог несанкционированного доступа к карте. 27 августа в Воронежской области зарегистрировали четыре мошенничества. А также два хищения, совершенных с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более полутора миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.