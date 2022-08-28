Появилось видео матча воронежского «Факела» со «Спартаком», который начался удачно, а закончился разгромом

К сожелению, гол Аслана Дашаева оказался для "Факела" единственным в домашнем матче со "Спартаком". Фото: кадр с видео

В Сети появилась нарезка опасных моментов и голов матча «Факела» и «Спартака» 27 августа. По ней можно судить, насколько велико было преимущество «красно-белых». Хотя объективности ради, надо сказать, что авторы видео почему-то забыли очень опасный удар Романа Акбашева в начале второго тайма.

Однако и без него есть на что посмотреть. На мощную комбинацию, например, закончившуюся единственным голом «Факела», забитым головой Асланом Дашаевым. А также на мощнейшие удары Романа Зобнина и Даниила Денисова, с помощью которых «Спартак» сделал счет 1:2. И нокаут от Квинси Промеса в виде забитого мяча и голевой передачи в добавленное время. А еще в матче были спасения вратарей. Илья Свинов вытащил из-под перекладины в первом тайме мяч после удара Промеса. А Александр Максименко «потащил» выстрел от Акбашева в середине второй половины игры.