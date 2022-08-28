В Воронеже пьяный сотрудник транспортной полиции устроил ДТП, в котором пострадала женщина

Из-за пьяного полицейского 34-летняя женщина угодила в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно об аварии на улице Острогожской, которую устроил сотрудник транспортной полиции.

В четверг, 25 августа, в 15.40 38-летний житель Рамонского района, руливший «Ладой-Калиной», врезался в «Фолькваген», ехавший впереди. Управлявший иномаркой 55-летний воронежец в свою очередь не смог избежать столкновения с «ВАЗом-2114». 14-ю «Ладу» в итоге отбросило на «зебру» без светофора. По ней шла 34-летняя жительница Воронежа. Женщина получила травму и попала в больницу.

- Наши работники установили, что водителем «Лады Калины» являлся сотрудник патрульно-постовой службы Юго-Восточного линейного управления на транспорте МВД России по ЦФО. На момент ДТП он находился в свободное от службы время в состоянии алкогольного опьянения. В Юго-Восточном линейном управлении на транспорте проводят служебную проверку, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, 27 августа смертельное ДТП устроил 40-летний водитель «Киа-Сорренто». Он выехал на встречную полосу и врезался в «Опель-Вектра». В аварии погиб 39-летний водитель немецкой иномарки. Виновник аварии сам обратился за помощью к врачам.