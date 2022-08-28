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Происшествия28 августа 2022 12:21

Пропавшего под Воронежем мальчика 2,5 лет нашел в кустах велосипедист

Мужчина проезжал мимо поля и услышал плач ребенка
Юрий КОЗЛОВ
Родители должны быть благодарны велосипедисту, нашедшему их ребенка в кустах.

Родители должны быть благодарны велосипедисту, нашедшему их ребенка в кустах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поисковики рассказали, как нашли мальчика 2,5 лет, который вышел из калитки частного дома в селе Рыкань Новоусманского района, когда его родители на что-то отвлеклись.

У ребенка было два варианта – пойти в село или в поле (его дом располагается на окраине Рыкани). Мальчик выбрал худший. Он забрался в кусты в поле и заплакал. К счастью, его услышал проезжавший мимо велосипедист. Мужчина передал ребенку родителям. Малыша искали около часа.

Напомним, так же благополучно закончились поиски на левом берегу Воронежа 89-летней пенсионерки, ушедшей в храм и не отвечавшей на звонки. Оказалось, что пожилая женщина просто забыла дома свой телефон.