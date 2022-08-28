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Общество28 августа 2022 11:48

В Воронеже 1 сентября резко похолодает

На День знаний и родителям, и школьникам лучше накинуть легкие куртки
Юрий КОЗЛОВ
1 сентября будет уже прохладно, родителям и детям надо к такой погоде подготовиться.

1 сентября будет уже прохладно, родителям и детям надо к такой погоде подготовиться.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские синоптики поделились предварительным прогнозом на 1 сентября. По их прикидкам, в День знаний погода сработает точно по расписанию.

- Именно в этот день закончится жара в +27…+29 градусов, - сообщили в Воронежском гидрометцентре – Конец августа получился аномальным, днем температура была слишком высока для последнего месяца лета. Теперь же погода перестраивается на осень.

И родителям, и школьникам нужно быть внимательными. Если 30 августа синоптики обещают днем +29 градусов, а 31-го - +27, то 1 сентября – после небольшого ночного дождя уже +20. Поэтому лучше захватить легкие куртки и для себя, и для детей.