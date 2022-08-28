Главный тренер московского «Спартака»: «Хотел бы видеть наш стадион таким, какой он был в Воронеже»

Эмоции Гильермо Абаскаля во время матча в Воронеже. Фото: с сайта ФК "Спартак".

На пресс-конференции после разгрома «Факела» в гостях главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль немного неожиданно сделал комплимент воронежской команде:

- Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», которые так далеко от дома в очередной раз показали, как могут нас поддерживать. Поздравляю и «Факел», потому что добывать очки на этом стадионе в игре с этой командой очень непросто. Когда команда вкладывает в игру сердце и душу, противостоять ей невероятно сложно. И если ты недостаточно эффективен и точен, то ничего не получится.

- Игроки вашей команды при каждом касании падали и обращались к арбитру. Делаете ли вы акцент на том, что футбол — это шоу и оно для болельщиков?

- При всем уважении, если мы посчитаем все затяжки времени — особенно со стороны вратаря «Факела», — то это не идет ни в какое сравнение... Вопрос не отражает того, что было на поле. «Спартак» с первых минут показал свое желание победить: больше атаковал и бил по воротам.

- В первом тайме «Спартак» периодически выглядел блекло, а после перерыва команда собралась и быстро забила два гола. На что вы обращали внимание в раздевалке?

— Настрой у ребят с первой минуты был хорошим. Нам просто было сложно против соперника, который оборонялся низко. В перерыве сделали перестановки: задачей было наносить удары с 16 метров — из-за пределов штрафной. Потому что в первом тайме мы практически не били по воротам. Считаю, это было ключевым решением, которое и позволило открыть счет. Разница между первым и вторым таймами была очевидна: в первом, доходя до штрафной, мы шли куда-то в сторону углового фланга, а во втором начали бить с определенной спортивной злостью.

- Как относитесь к введению Fan ID и его бойкоту со стороны фанатов «Спартака»?

— Моя позиция очень проста: я бы хотел видеть наш стадион таким, каким мы видели стадион в Воронеже. С максимальной поддержкой. Потому что футбол — это чувства и эмоции, которые он приносит. Мы играем, разумеется, для зрителей.