Главный тренер воронежского «Факела» о разгроме от московского «Спартака»: «Нас подвело отсутствие хладнокровия»

Олег Василенко: "У нас мало времени, но игру надо улучшать". Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился размышлениями по поводу разгромного домашнего поражения от московского «Спартака»:

- Первые впечатления – плохо, что проиграли и пропустили четыре мяча. Мы ошиблись в индивидуально-групповой дуэли. У нас мало времени, но игру надо улучшать. Не хочу утверждать, что все решило индивидуальное мастерство футболистов соперника. Ему можно было противостоять. Нас подвели ошибки на какие-то сантиметры – их не хватило, чтобы накрывать спартаковцев. Нужно было раньше перестраиваться, быстрее реагировать. Нам надо восстановиться и двигаться вперед.

- Не напомнила ли прошедшая игра поражение от ЦСКА с тем же счетом 1:4?

- Одинаковый только счет. В матче со «Спартаком» мы проводили больше времени на чужой половине поля, неплохо действовали в подборе мяча. Дальше, к сожалению, больше руководствовались эмоциями. Тренерский штаб «Спартака» выпустил свежих игроков в перерыве, они взвинтили темп. Нужно быть готовыми к такому повороту событий.

- Может быть, во втором тайме игроки «Факела» устали?

- После шести туров?! Нет, дело больше в отсутствии хладнокровия. Понимали, как действовал «Спартак», знали, что он особенно силен при быстром переходе из обороны в атаку. Поставили задачу перед нападающими открываться в свободные зоны, они это грамотно делали, мяч им доставляли. Но потом следовали ошибки. Надо действовать хладнокровнее, четче и конкретнее. Во втором тайме нам удалось закрыть фланги «Спартака», но два гола пришли из центральной зоны. А в конце матча пропустили еще два уже на эмоциях.

- Что с Андреем Менделем, которого заменили в первом тайме?

- Он дернул заднюю поверхность бедра и не мог нормально двигаться. Тем не менее надеюсь, что с ним ничего серьезного. У нас очень хороший медицинский штаб, верим, что он быстро сумеет восстановиться.

- Какой состав выйдет на Кубок против питерского «Зенита»?

- Дадим сыграть всем, игрокам нужно совершенствоваться, а матчи с таким соперником – лучшее средство это сделать. Сейчас уже хотя бы не привозим голы сами себе, это уже прогресс. Следующий этап – сделать все, чтобы не терять целостность игры при полной самоотдаче, не терять концентрацию. Приятно, что на Кубок играем со «Спартаком» и «Зенитом». В матчах с такими командами футболисты становятся сильнее. Прежде всего ментально.

Олег Василенко, как всегда, тепло поблагодарил болельщиков:

- Гордимся, что до финального свистка никто с трибун не ушел. Культура боления в Воронеже искренняя, это самое важное. Мы благодарим всех зрителей за поддержку и веру в команду.