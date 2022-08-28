Под Воронежем пропал ребенок 2,5 лет

В воскресенье, 28 августа, несчастный случай едва не произошел на окраине села Рыкань в Новоусманском районе. Поисковики спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что ребенок 2,5 лет вышел за калитку частного дома и исчез. Родители его в какой-то момент отвлеклись и не уследили за ним.

К счастью, поиски закончились благополучно. Ребенка вскоре нашли живым и здоровым.

Напомним, 27 августа в Воронеже пропала 89-летняя пенсионерка, пошедшая в храм. Потом оказалось, что пожилая женщина просто забыла свой телефон, поэтому с ней не могли связаться.