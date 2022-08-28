Стало известно, как погиб болельщик московского «Спартака» под Воронежем

Иван Панарин выпал из окна и разбился. Фото: из соцсетей

Стало известно, как погиб болельщик «Спартака» Иван Панарин. Оказалось, что мужчина в ночь перед матчем, то есть, в субботу, 27 августа, выпал из открытого окна пансионата в Новоусманском районе. При каких обстоятельствах случилась эта трагедия, пока непонятно.

Выяснением обстоятельств трагического несчастного случая занимаются в Следственном комитете.

- Наш сотрудник проводит проверку по факту смерти 36-летнего мужчины в Новоусманском районе. Он провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев, изъял записи с камер видеонаблюдения. На теле погибшего обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.