В Воронежской области «Мерседес» ударил лося: ранен водитель и девочки 2 и 11 лет

"Мерседес" после столкновения с лосем. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 27 августа, в 22.30 необычное ДТП случилось в Грибановском районе. На 430 километре дороги Курск-Воронеж на дорогу неожиданно выбежал лось. Водитель «Мерседес-Бенц», 34-летний местный житель, не успел объехать животное.

Удар получился немного по касательной. Поэтому лось выжил и даже смог убежать в лес. А вот водитель и девочки 2 и 11 лет, которых он вез в салоне, попали в больницу.

Животные довольно часто выбегают на дорогу особенно в местах, где к ней примыкает лес. Поэтому водителям стоит ехать там особенно осторожно.