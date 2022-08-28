Коронавирус в Воронежской области на утро 28 августа: 822 человека заболели, 3 умерли

После нескольких дней без смертей от последствий ковида сразу три за сутки - очень плохой показатель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Остается крайне тревожной суточная статистика по заболеваниям COVID-19 в Воронежской области. Санитарные врачи сообщили о 822 случаях новых заболеваний на утро воскресенья, 28 августа, 61 из подхвативших ковид попал в больницу. Напомним, на начало дня 27-го сообщали о 829 заразившихся. Всего с начала пандемии зарегистрировали 406 325 заболеваний.

Казалось бы, есть положительная динамика, хотя и маленькая, но все же. Но вот следующий показатель эпидемиологической ситуации просто шокирует: за сутки умерли от последствий ковида три человека. При том, что уже около недели смертельных случаев и вовсе не было. Всего от COVID-19 умерли уже 8 374 наших земляка.

Упало и число выздоровевших. На утро 28 августа сообщили о 197 жителях Воронежской области, победивших ковид, а на начало дня 27-го их было 286.