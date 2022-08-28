В Воронеже очередной невнимательный водитель врезался в Каменный мост

На знак у Каменного моста, обозначающий ограничение по высоте, к сожалению, не все обращают внимание. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вечером в субботу, 27 августа, случилось очередное однотипное ДТП под Каменным мостом. На этот раз жертвой своей невнимательности стал водитель грузовой «ГАЗели». В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото погнутого после удара о мост верха машины. В итоге машину придется чинить. Но и мост тоже. Там отбита плитка. Кстати, относительно недавно, в начале июня Каменный мост схожим образом таранила бетономешалка.

Последствия удара о мост. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Водителям стоит, наконец, обращать внимание на знак, обозначающий ограничение по высоте для проезжающих машин.

Каменный мост построили в Воронеже в августе – сентябре 1826 года с расчетом на не очень высокие кареты и экипажи. К 425-летию Воронежа, в 2011-м, на старинной переправе провели реконструкцию. Мост укрепили, металлическую ограду заменили на кирпичную. Однако, если такие атаки от водителей продолжатся, скоро возникнет необходимость в новом ремонте.