В Воронеже водитель «Опеля» погиб из-за вылетевшей на встречную полосу «Киа»

Вся передняя часть "Опеля" превратилась в бесформенную груду металла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 27 августа, трагедия случилась на дороге у дома №150/2 по улице Острогожской. 40-летний водитель «Киа-Сорренто», ехавший в направлении Матросова, неожиданно дернул руль и выехал на встречную полосу. Там корейская иномарка врезалась в «Опель-Вектра».

От капота "Опеля" практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Управлявший немецким автомобилем 39-летний мужчина погиб. Водитель «Киа» был ранен, позже он сам обратился за помощью к врачам.

"Киа" повреждена далеко не так сильно, как "Опель". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Капот "Киа" после аварии выглядел так. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 27 августа в Воронежской области случилось 116 ДТП, из них в Воронеже – 70, на дорогах в районах – 26, на федеральных трассах - 20. В пяти авариях два человека погибли, семь получили травмы. К административной ответственности привлекли 4931 участника дорожного движения. За нарушение скоростного режима оштрафовали 4141 водителя. Задержали 23 пьяных за рулем. 19 водителей оштрафуют за проезд на запрещающий сигнал светофора. 58 автолюбителей раскошелятся за несоответствие ГОСТу тонировки стекол. 60 автомобилистов ответят за непристегнутый ремень безопасности, а еще 35 - за непредоставление преимущества пешеходам, - рассказали в региональном ГУ МВД.