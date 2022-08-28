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Происшествия28 августа 2022 6:49

В соцсетях сообщили о трагической гибели болельщика «Спартака» в Воронеже

Подробности не сообщают
Юрий КОЗЛОВ
Иван Панарин погиб при неясных обстоятельствах.

Иван Панарин погиб при неясных обстоятельствах.

Фото: из соцсетей

В телеграм-канале «OFNEWS / Новости Околофутбола» сообщили о гибели болельщика «Спартака» Ивана Панарина в субботу, 27 августа, в Воронеже. Напомним, фанаты «красно-белых» в знак протеста введению системы Fan ID поддержать любимую команду в столицу Черноземья приезжать не собирались. Однако, видимо, были исключения из правил, так как на трибунах Центрального стадиона профсоюзов было немало болельщиков с атрибутикой «Спартака».

Обстоятельства, при которых погиб Иван Панарин, не раскрывают. В региональном ГУ МВД сообщили, что у них нет сведений о гибели болельщика «Спартака» 27 августа в Воронеже.

Напомним, «Факел» после выигранного первого тайма потерпел болезненный разгром от «Спартака», пропустив во второй половине матча четыре гола, два из которых были забиты в добавленное время.