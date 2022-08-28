В Воронеже разыскали пропавшую по дороге в храм 89-летнюю женщину

В субботу, 27 августа, волонтеры первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» попросили помощи в поисках 89-летней жительнице частного сектора Левобережного района. Пожилая женщина ушла на службу в Александро-Невскую церковь в Днепропетровском переулке, 1в и весь день не брала телефон. Был повод для беспокойства: пенсионерка страдает провалами в памяти и нуждается в помощи врачей.

К счастью, все закончилось благополучно. Пожилую женщину нашли в тот же день вечером. Оказалось, что она забыла телефон дома. Пенсионерка благополучно добралась до дома и ответила на звонки родственников.