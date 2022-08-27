Воронежцев зовут на Дни открытых дверей во дворец культуры и дворец детского творчества

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Городской дворец культуры приглашает воронежцев на Дни открытых дверей, которые пройдут 28 августа и 4 сентября с 10.00.

- Вы можете познакомиться с преподавателями, задать все интересующие вопросы, записаться в студию. Набор участников проводят как детские, так и взрослые коллективы и студии (от 18 лет и старше) творческой направленности, - сообщили в администрации ГДК.

Также 4 сентября день открытых дверей пройдет во дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1).

С 10.00 до 14.00 площадки дворца превратятся в большую ознакомительную зону, на которой будут расположены информационные стенды, подробно рассказывающие о работе и достижениях творческих коллективов, объединений, студий.

- Для ребят будут работать мини-выставки технического, изобразительного и декоративно-прикладного творчества, развернется палатка с туристским снаряжением. Любителей животных ждет выставка «Живая природа». Представители Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма познакомят с возможностями современного обучающего автогородка, - отметили в администрации ДТДМ.

Во дворце творчества детей и молодежи работает огромное количество студий разных направлений - музыка и хореография, театральное, техническое, художественное и социальное творчество, экология, биология, краеведение, этнография, физическая культура и спорт. Запись в объединения будут вести до 15 сентября.