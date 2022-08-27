Две улицы в центре Воронежа перекроют из-за вырубки сухих деревьев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До обеда 29 августа на двух улицах в центре Воронежа перекроют движение. Ограничение будет действовать с 9.00 до 13.00 на Театральной (от улицы 20-летия ВЛКСМ до дома № 20А по улице Театральной) и на улице Пятницкого (от улицы 20-летия ВЛКСМ до дома № 65 по улице Пятницкого).

Как отмечают в мэрии, движение перекроют из-за необходимости спиливания старых деревьев - городское управление экологии выдало порубочный билет управе Центрального района на удаление 17 сухостойных стволов - берез, кленов, лип, вязов.

Выбирайте пути объезда.