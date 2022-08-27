Пенсионер из Нововоронежа под диктовку аферистов снял миллион в банке и перечислил деньги на неизвестные счета

За 26 августа жертвами мошенников стали 18 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более 2,1 млн рублей.

84-летнего нововоронежца обманули по классической схеме: днем позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что счет пенсионера закрыт из-за подозрительной активности. И ему нужно обратиться в отделение банка, забрать свои накопления и перевести их на безопасные счета. Мужчина пришел в банк, но там ему сказали, что не могут выдать такую большую сумму и рекомендовали обратиться в головной центр в Воронеже. Пожилой мужчина так и сделал. Забрав из банка миллион рублей, он по указке аферистов сделал переводы на предоставленные ему реквизиты «безопасных» счетов. И лишился всех денег.