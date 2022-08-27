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Спорт27 августа 2022 15:32

Воронежский «Факел» после первого тайма выигрывает у московского «Спартака»

Пока единственный гол в матче на счету Аслана Дашаева
Юрий КОЗЛОВ
Аслан Дашаев - герой первого тайма!

Аслан Дашаев - герой первого тайма!

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Матч в Воронеже против московского «Спартака» для «Факела» начинался так, что, казалось, гол в ворота воронежской команды – дело времени. Но сначала Шлякова заблокировал удар Мартинса, потом Божин не дал забить тому же легионеру из Люксембурга. А на 12 минуте после хитрого удара Промеса напомнил, что не зря его брали в «Спартак» Свинов. Илья, находящийся в «Факеле» в аренде, достал мяч из-под перекладины.

А вот на исходе трети матча после подачи углового Божин перепрыгнул всех и попал в штангу. Но атака вторым темпом завершилась подачей Шлякова на голову одинокого Аслана Дашаева – 1:0. Таким счет и остался по итогам первого тайма. Пока болельщики «Факела», не раз запускавшие волну, в восторге!